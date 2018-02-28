MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Совместная пресс-конференция с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем
По окончании переговоров Владимир Путин и Себастиан Курц дали совместную пресс-конференцию. В.Путин:
Уважаемый господин Федеральный канцлер! Дамы и господа!Переговоры
с канцлером Австрии господином Себастианом Курцем прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы обменялись мнениями по всему комплексу вопросов
двустороннего взаимодействия, а также по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, наметили конкретные планы на перспективу в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.Констатировали,
что отношения между Россией и Австрией традиционно строятся на принципах
равноправия и уважения интересов друг друга, носят по-настоящему взаимовыгодный
характер.По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 40 процентов. Российские капиталовложения в австрийскую экономику растут и достигли
почти 23 миллиардов долларов, австрийские в экономику России приближаются к 5
миллиардам.С отдачей работает Межправкомиссия. Встреча ее сопредседателей пройдет в мае «на полях» очередного Петербургского международного экономического форума. Мы
рассчитываем, что представители австрийских деловых кругов и на этот раз примут
активное участие в Форуме, как это было и в предыдущие годы.Австрия
является крупным покупателем российского природного газа и обеспечивает его
транзит в другие страны Европы. В июне этого года исполняется 50 лет с начала
поставок газа из Советского Союза на австрийский рынок. На протяжении всего
этого периода наша страна вносила весомый вклад в обеспечение энергетической
безопасности всего европейского континента. Предстоящий юбилей наглядно
подтверждает репутацию России как надёжного поставщика энергоресурсов. Отмечу,
что австрийские партнёры подключились к реализации и новых крупных
инфраструктурных и энергетических проектов. В ходе переговоров обсуждены совместные инициативы в сфере развития
транспортно-логистической инфраструктуры. Прежде всего, имею в виду прокладку
железной дороги от Кошице до Вены с широкой колеёй российского стандарта. Этот
проект обсуждается уже давно, но сейчас, похоже, постепенно сдвигается с места.На прошедшей на днях в Вене международной конференции с участием ведущих
европейских железнодорожных компаний проект получил широкую поддержку. Идёт
проработка его технического обоснования и конкретных механизмов финансирования.
Считаем, что участок Кошице – Вена в перспективе позволит эффективнее связивать
европейские и азиатские рынки. Для нас это важно, поскольку это задействует
транзитный потенциал России.Отдельное
внимание уделили с господином канцлером развитию межрегиональных обменов. За прошедший год в Австрии проведены презентации Псковской, Тверской, Ярославской
областей России, состоялись Дни Москвы в Вене. Подписаны документы о расширении
взаимодействия между правительствами Красноярского края и федеральной земли Каринтия,
Карачаево-Черкесии и Тироля, Челябинской области и Штирии.Было
отмечено активное двустороннее взаимодействие и в гуманитарной сфере. В прошлом
году успешно прошёл перекрёстный Год туризма. В январе стартовал перекрёстный
Год музыки и культурных маршрутов. В 2019 году планируем провести Год
молодёжных обменов.Мы
поддержали инициативу учредить российско-австрийский Форум общественности в целях расширения контактов по линии гражданского общества, в области науки,
образования, искусства. При этом учитывался позитивный опыт такого
сотрудничества с Германией и начинающееся сотрудничество по этому направлению с Францией.Разумеется,
затрагивался и ряд актуальных международных и региональных проблем.Во второй половине года Австрия будет председательствовать в Евросоюзе. В этой
связи мы говорили о перспективах отношений России и ЕС, о важности поддержания
полноценных связей как в политике, так и в экономике.Обсудили
ситуацию на Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел
Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту. В частности,
активно занимался этим вопросом в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году. По нашему общему мнению, Минские соглашения остаются
безальтернативной основой урегулирования кризиса.В контексте положения дел на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, подчеркнули
первоочередную важность объединения усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом с опорой на координирующую роль ООН и нормы международного права.В завершение хочу поблагодарить австрийских партнёров, лично господина канцлера
за содержательные и плодотворные переговоры. Уверен, что их итоги будут
способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества между
нашими странами.Благодарю
вас за внимание.Продолжение следует.
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