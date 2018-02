MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Angola – Déplacement de Jean-Yves Le Drian (01.03.18)

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rendra en Angola le 1er mars. Cette visite vient concrétiser la volonté de la France et de l’Angola de renforcer leur partenariat dans tous les domaines et d’entretenir une concertation étroite sur les enjeux de sécurité régionale, notamment la situation en République démocratique du Congo et en République centrafricaine.

