Déplacement du Premier ministre à Nice Vendredi 2 mars 2018

11h10 Arrivée du Premier ministre et de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur à la Mairie de Nice Toute presse accrédité Entretien avec M. Christian ESTROSI, Maire de Nice Tour d’images pour le pool tv et le pool photo au début de l’entretien

9h30 Echanges avec des policiers nationaux, municipaux, et des acteurs associatifs sur la mise en œuvre de la PS Tour d’images pour le pool TV et le pool photos puis rédacteurs uniquement

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard à 08h15 au Commissariat Saint-Augustin, 266 Traverse de la Digue des Français, 06200 Nice8h55 Arrivée du Premier ministre et de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur dans le quartier des Moulins Toute presse accréditée

En début d’après-midi, accompagné de Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Premier ministre se rendra à l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD), centre de référence en matière d’enseignement et de recherche sur la thématique du « territoire intelligent » ou «smart city ».

Le Premier ministre se rendra ensuite à la villa Masséna pour se recueillir devant le mémorial en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. Puis, il rencontrera, à l’hôtel de ville, les forces économiques et sociales ainsi que les élus locaux. Dans son intervention, le Premier ministre saluera le dynamisme et la résilience des Niçois.

Le Premier ministre accompagné de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se rendra d’abord dans le quartier des Moulins, où lui sera présenté un important programme de rénovation urbaine et sociale. Ils iront également à la rencontre des policiers impliqués dans la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien (PSQ), une sécurité plus proche de la population. Le quartier des Moulins, comme le quartier de l’Ariane, fait partie des 30 quartiers prioritaires qui bénéficieront de renforts d’effectifs policiers dédiés.

