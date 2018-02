© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Die Kanzlerin setzt in der Debatte über das Vorgehen der Essener Tafel auf “gute Lösungen, die nicht bestimmte Gruppen ausschließen”. Konkret entscheiden würden die Verantwortlichen vor Ort, so Regierungssprecher Seibert. Die Kanzlerin habe größten Respekt vor jedem, der ehrenamtlich in der Tafelbewegung arbeite.

