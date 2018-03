MIL OSI – Source: European Union

Headline: Press statement by Michel Barnier following the publication of the draft Withdrawal Agreement between the EU and the UK

European Commission – Statement Brussels, 28 February 2018 Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux de vous retrouver à un moment important. Le Collège des Commissaires vient d’approuver cette proposition de texte sur l’accord de retrait que je vais maintenant vous présenter.

