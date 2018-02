MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: RDC – Q&R – Extrait du point de presse (28.02.18)

Q – Survie, l’ACAT et d’autres organisations en ont appelé au président Macron lui demandant de mettre un terme à la coopération avec les services de sécurité congolais.

Quel est l’état de la coopération entre la France et la RDC, avec l’armée, la police congolaises ou l’ANR ? Est-ce que la France autorise encore des livraisons d’armes létales ou non létales à la RDC ?

R – La France est très attentive à la situation en RDC, et réitère son appel à la tenue effective des élections conformément au calendrier (…)

