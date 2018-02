Zimbabwe – Entretien de Jean-Baptiste Lemoyne avec le ministre des finances et de la planification économique de la République du Zimbabwe, Patrick Chinamasa (01.03.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, recevra demain le ministre des finances et de la planification économique de la République du Zimbabwe, Patrick Chinamasa, en sa qualité d’envoyé spécial du président, Emmerson Mnangagwa.

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

You are here:

You might also like...