MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва – бронзовые призёры Чемпионата мира по велоспорту на треке в женском командном спринте

В среду, 28 февраля, в Апельдорне (Нидерланды) состоялся первый соревновательный день Чемпионата мира по велоспорту на треке. Разыграны комплекты наград в трёх дисциплинах.

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзовые медали в командном спринте. В борьбе за третье место с результатом 32,990 секунды они обошли китайских велогонщиц (33,282). Победу в этой дисциплине одержали немки Мириам Вельте и Кристина Фогель (32,605). Серебряные награды выиграли голландки Киру Ламберинк и Шанне Браспеннинкс (33,124).

В мужском командном спринте российские спортсмены Александр Шарапов, Александр Дубченко и Павел Якушевский стали четвёртыми (43,584). «Золото» взяли голландцы Нильс ван Тоендердал, Харри Лаврейсен и Джеффри Хугланд (42,727), «серебро» выиграли британцев Джека Карлина, Райана Оуэнса и Джейсона Кенни, «бронза» у французов Франсуа Перви, Себастьена Вижье и Квентина Лафаргу (43,373).

В женском скрэтче российские велогонщицы остались без наград.

«Первые заезды в женском командном спринте позволяли рассчитывать на выступление в финале, но не всё так получилось, проиграли сотые секунды и пришлось ехать за «бронзу», – прокомментировал результаты первого дня главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец. – Медали есть, точка пройдена, подтвердили, что готовы бороться за самые высокие места, но сегодня не показали свой лучший результат. Соперницы не останавливаются, этот результат только добавит мотивации».

«Небольшое разочарование – четвертое место у мужчин в командном спринте, – продолжил он. – Эта команда базовая и с добавлением сильнейших спортсменов сможет бороться за самые высокие места. Они это доказали сегодня».

В Чемпионате мира участвуют более 400 спортсменов из 40 стран. Всего в ходе соревнований они разыграют 20 комплектов наград (по 10 среди мужчин и женщин). Состязания продлятся до 4 марта.

С использованием информации АСН «Р-Спорт» / rsport.ru

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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