MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В «Газпром трансгаз Ставрополь» закрыли Год экологии

28 февраля 2018Сегодня в Ставрополе на семинаре-совещании в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели итоги Года экологии. Его торжественно окрыли ровно год назад на научно-практической конференции.

В работе совещания приняли участие руководители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», заместитель начальника Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу Наталья Ярмолич, заместитель руководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края Иван Якимов, представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Елена Брежнева, начальники и экологи всех структурных подразделений газотранспортного предприятия.

«Год экологии в России и „Газпроме“ позволил объединить усилия представителей государственной власти, общественных организаций, работников промышленных предприятий, студентов ведущих вузов, учащихся школьных и дошкольных образовательных учреждений региона в деле сохранения природы и снижения негативного воздействия на окружающую среду», — отметил, открывая семинар, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

На производственных объектах предприятия в 2017 году газовики провели 650 экологических акций во всех регионах присутствия компании. В рамках Года экологии газовики высадили более 4,5 тысяч деревьев и кустарников, разбили свыше 110 цветников и клумб, очистили акватории 17 водных объектов, собрали и вывезли на специализированные полигоны более 380 тонн мусора. Экологи предприятия провели серьезную работу по повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения. Школьники и студенты участвовали в обучающих мастер-классах, тематических уроках, экскурсиях. Газовики сняли несколько видеофильмов, разработали и опубликовали презентационные буклеты о взаимодействии экологии и производства.

На семинаре-совещании наградили победителей ежегодного конкурса «Экологическая культура производства». Первое место в нем заняли работники Управления аварийно-восстановительных работ, второе– Инженерно-технического центра, третье — Изобильненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Лучшими экологами предприятия, которые активно участвовали в реализации мероприятий Года экологии, стали ведущие инженеры по охране окружающей среды Лариса Кустова, Наталия Яковлева и Надежда Шевцова.

Завершилось совещание за круглым столом, где экологи филиалов газотранспортной компании обсудили вопросы природоохранной деятельности в зоне ответственности предприятия.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации, компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и Республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодные объемы транспортировки и поставки газа составляют от 50 до 70 млрд кубометров. Общая протяженность газопроводов превышает 8 тыс. км. Предприятием эксплуатируются 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов , общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, более 360 газораспределительных станций.

Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001.

На предприятии работает около 8 тыс. человек. Головной офис предприятия расположен в Ставрополе.

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