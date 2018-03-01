MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В Женеве открылась фотовыставка «Когда крылья важнее. Преодолевая стереотипы»

1 марта 201828 февраля на полях 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве начала свою работу фотовыставка «Когда крылья важнее. Преодолевая стереотипы». Ее организаторами выступили Постоянное представительство РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, международный благотворительный фонд «Подари Любовь Миру», Всероссийское общество инвалидов, Союз фотохудожников России и компания «Сахалин Энерджи».

Основная идея выставки — рассказать о российском опыте в сфере вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в культурную и спортивную жизнь, а также продемонстрировать, что они такие же люди со своими радостями, проблемами, которые могут вести яркую и насыщенную жизнь. По словам организаторов, с одной стороны, проект поддерживает стремление людей с особенностями здоровья реализовать себя в работе, творчестве и спорте. С другой — помогает вовлекать российский бизнес в продвижение и обеспечение их прав.

Более двадцати лет компания «Сахалин Энерджи» осуществляет масштабные и последовательные инвестиции в социальную сферу и помогает успешно решать общественно значимые задачи в регионе присутствия. Особое внимание компания уделяет реализации программ, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. На фотовыставке представлен снимок, сделанный в рамках проекта «Доступный спорт», реализуемый при поддержке компании «Сахалин Энерджи». В рамках этой инициативы для спорткомплекса города Корсакова, расположенного на юге Сахалина, приобретен подъемник, позволяющий опускать человека с ограниченными возможностями здоровья в бассейн и поднимать его из воды.

«Для социально ответственного бизнеса, важно не только уважать права человека, особенно уязвимых групп населения, к которым относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, но и продвигать эти права, — отметила в приветственной речи начальник отдела социальной деятельности компании „Сахалин Энерджи“ Наталья Гончар. — Все это возможно только при объединении усилий — то есть партнерства общества, власти и бизнеса».

Справка

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — оператор проекта «Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ (СПГ), производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый в России завод по производству сжиженного природного газа, который производит около 4 процентов мирового объема СПГ.

Основными покупателями нефти и СПГ, произведенными «Сахалин Энерджи», являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день нефть поставляется в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и США. Основными покупателями СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня.

Акционеры компании — ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).

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