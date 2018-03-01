MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Сахалинской области местная жительница осуждена за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы Галины Вышловой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 200. 1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, совершенное группой лиц).

Суд установил, что МУП «Южно-Курильский Докер», которым руководил супруг Вышловой, решило провести за границей ремонт принадлежащего на праве хозяйственного ведения судна «Надежда», минуя банковские операции по переводу денежных средств.

В августе 2016 года под её руководством в кассе предприятия один из работников снял деньги, приобрел 4 млн. японских иен и упаковал их в коробку. В последующем отдал посылку убывающему в Японию гражданину, не сообщив ему о содержимом.

Незадекларированные денежные средства обнаружены и изъяты во время прохождения таможенного контроля в морском терминале «Южно-Курильск».

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил Вышловой наказание в виде штрафа в размере 5 млн. 238 тыс. 821 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления рассмотрено ранее, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

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