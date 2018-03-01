MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников налоговых органов, признанных виновными в мошенничестве

Щекинский районный суд Тульской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника аналитического отдела межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Тульской области 38-летнего Сергея Пучкова и его заместителя 42-летней Инны Моргуновой.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

В суде установлено, что, с 1 января по 16 марта 2015 года Пучков и Моргунова, используя служебное положение изготовили заведомо подложные документы – налоговые декларации и (или) заявления о возврате денежных средств, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения о местах работы и доходах лиц, от имени которых были изготовлены эти документы, о якобы приобретенных этими лицами объектах недвижимости и якобы имеющемся у них праве на получение имущественного вычета и его размере.

Таким образом действиями злоумышленников причинен ущерб на общую сумму свыше 1,8 млн. рублей, который не возмещен.

Суд назначил Пучкову и Моргуновой наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, сроком на 3 года и с лишением классного чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса каждому. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Решением суда с бывших чиновников взысканы суммы причиненного ущерба.

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