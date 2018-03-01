MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Хакасии по инициативе прокурора местная жительница, страдающая онкологическим заболеванием, обеспечена лекарственным препаратом

В прокуратуру г. Абакана Республики Хакасия обратилась 45-летняя местная жительница, страдающая онкологическим заболеванием, по вопросу необеспечения необходимыми жизненно важными лекарственными препаратами.

Как установлено в ходе проверки, женщина отнесена к федеральной льготной категории граждан в связи с наличием у него тяжелого заболевания, имеет право на получение набора социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения, в связи с чем она обратилась в аптечное учреждение с рецептами по вопросу получения лекарственного препарата, которые были зарегистрированы в журнале рецептов отложенного спроса. Однако на протяжении длительного периода времени женщина не могла получить лекарство на основании выписанных ей рецептов.

С целью восстановления нарушенных прав женщины городской прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. В ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчиком в лице министерства здравоохранения Республики Хакасия были приняты меры по обеспечению ее лекарственным препаратом, в связи с чем производство по делу было прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора.

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