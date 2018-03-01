MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В 2011–2017 годах «Газпром» сэкономил 18,9 млн т у.т. топливно-энергетических ресурсов

1 марта 2018Правление ПАО «Газпром» одобрило работу компании по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов.

В 2011–2017 годах в результате реализации комплекса мероприятий в рамках Концепции энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2011–2020 годов «Газпром» сэкономил 18,9 млн т у.т. топливно-энергетических ресурсов. В том числе экономия природного газа составила 16,2 млрд куб. м, электроэнергии — 1,85 млрд кВт/ч.

Компания активно внедряет передовые технологии и оборудование в добыче и транспортировке газа. Это позволяет последовательно сокращать количество газа, используемого на собственные нужды. По результатам 2017 года оно снизилось на 20,8% по сравнению с 2011 годом.

В настоящее время «Газпром» реализует Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018–2020 годы. Она включает более 2800 мероприятий. Ожидается, что суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов за этот период составит не менее 6,57 млн т у.т.

Большое внимание компания уделяет снижению воздействия производственной деятельности на окружающую среду, особенно сокращению выбросов парниковых газов. По предварительным данным, в 2011–2017 годах они уменьшены более чем на 13%. Эффективность корпоративной политики в этой сфере подтверждается независимыми экспертами. Так, на протяжении последних семи лет «Газпром» является неизменным лидером в секторе «Энергетика» российского рейтинга инвестиционного партнерства Carbon Disclosure Project.

В целях дальнейшего стимулирования энергосбережения и подготовки к сертификации корпоративной системы энергоменеджмента профильным подразделениям поручено разработать Энергетическую политику ПАО «Газпром». Кроме того, среди дочерних обществ будет организован ежегодный конкурс по определению лучшей компании в области энергоэффективности и энергосбережения.

Вопрос о мероприятиях по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

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