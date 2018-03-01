MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Газозаправочная инфраструктура для обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет готова в срок

1 марта 2018Правление ПАО «Газпром» рассмотрело информацию о проводимой компанией работе по развитию отечественного рынка газомоторного топлива, а также о готовности газозаправочной инфраструктуры для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Отмечено, что «Газпром» ведет системную работу по развитию в стране газозаправочной сети. Компания строит новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), площадки для передвижных автогазозаправщиков, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС. Также проводится реконструкция действующих объектов газомоторной инфраструктуры.

Особенно активно эта работа ведется в Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской и Томской областях.

В 2017 году «Газпром» построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта. Объем реализации топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 9,5% — с 480 млн куб. м до 526 млн куб. м.

В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС, в том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™. В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 станций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции. Еще семь будут введены в эксплуатацию к началу чемпионата.

Профильным подразделениям поручено продолжить работу по расширению газозаправочной инфраструктуры.

Вопрос о развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации, а также готовности газозаправочной инфраструктуры в субъектах РФ для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

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