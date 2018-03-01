MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: «Газпром» обеспечит эффективность производственного комплекса в Республике Коми на долгосрочную перспективу

1 марта 2018Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о перспективах развития Вуктыльского геолого-экономического района (Республика Коми).

Действующие месторождения «Газпрома» в регионе — Вуктыльское, Западно-Соплесское, Печорокожвинское и Югидское — находятся в завершающей стадии разработки. В том числе выработанность запасов базового Вуктыльского месторождения, где добыча газа ведется с 1968 года, составляет около 85%. Добываемый в Вуктыльском районе газ направляется на Сосногорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) «Газпрома», а затем потребителям.

Для экономически эффективной работы производственного комплекса «Газпрома» в Республике Коми на долгосрочный период подготовлена Концепция комплексного развития Вуктыльского геолого-экономического района. Помимо продолжения разработки действующих месторождений, планируется ввести в эксплуатацию Северо-Югидское и Печорогородское месторождения. Это позволит на несколько десятилетий обеспечить стабильную добычу газа в регионе и гарантированную загрузку Сосногорского ГПЗ.

Правление одобрило реализацию предусмотренных Концепцией мероприятий на объектах «Газпрома» в Республике Коми и поручило профильным подразделениям подготовить технико-экономическое обоснование использования Вуктыльского месторождения в качестве подземного хранилища газа.

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