Глобальная корпорация

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1 марта 2018

Материал опубликован в № 1–2 корпоративного журнала «Газпром», автор — Сергей Правосудов

«Газпром» отмечает четвертьвековой юбилей

17 февраля 1993 года постановлением Правительства РФ во исполнение указа Президента РФ Государственный газовый концерн «Газпром» был преобразован в акционерное общество. Благодаря постоянному развитию «Газпром» из Министерства газовой промышленности СССР превратился в успешную международную корпорацию.

Если взять одно слово, которым можно было бы определить развитие «Газпрома» на протяжении 25 лет, то это — эффективность. Именно на повышение эффективности работы компании были направлены многочисленные управленческие решения. Изначально «Газпром» занимался практически только добычей, транспортировкой и сбытом газа. При этом даже сбыт газа внутри страны не был нормально отлажен. Поэтому в 1990-е годы за газ в России практически не платили. В 1997 году для повышения дисциплины платежей за газ было создано ООО «Межрегионгаз» (сегодня ООО «Газпром межрегионгаз»).

Сети низкого давления, по которым газ поступает российским потребителям, в 1990-е годы были разделены между более чем 300 компаниями и приватизированы. Большинство новых собственников сразу же перестали заниматься модернизацией сетей. Более того, они собирали плату за газ с потребителей, но предпочитали не перечислять эти средства поставщику газа — «Газпрому». ООО «Межрегионгаз» стало заключать прямые контракты с потребителями. Постепенно большинство собственников облгазов и горгазов решили выйти из этого хлопотного бизнеса и продали свои активы «Газпрому».

Консолидация сетей низкого и среднего давления в рамках ОАО «Газпром газораспределение» позволила навести порядок в этой системе и начать масштабную программу газификации российских регионов. Если в 2005 году уровень газификации в целом по стране составлял около 50%, то теперь превышает 68%

Консолидация сетей низкого и среднего давления в рамках ОАО «Газпром газораспределение» позволила навести порядок в этой системе и начать масштабную программу газификации российских регионов. Если в 2005 году уровень газификации в целом по стране составлял около 50%, то теперь превышает 68%.

Добычные и газотранспортные предприятия «Газпрома» повысили эффективность своей работы благодаря отказу от непрофильной деятельности. Выделенные из них активы были сосредоточены в специализированных предприятиях: «Газпром переработка», «Газпром ПХГ», «Газпром центрремонт», «Газпром геологоразведка», «Газпром газэнергосеть», «Газпромтранс» и т.д.

Добычные и газотранспортные предприятия «Газпрома» повысили эффективность своей работы благодаря отказу от непрофильной деятельности. Выделенные из них активы были сосредоточены в специализированных предприятиях

Экспорт

За экспорт газа отвечает ООО «Газпром экспорт». Поставки в страны дальнего зарубежья неуклонно растут. Если в 2003 году экспорт газа составил 133 млрд куб. м, то в 2017-м уже 194,4 млрд куб. м. Для того чтобы доставить газ потребителям, были построены новые газопроводы: Ямал — Европа, «Голубой поток» и «Северный поток». В настоящее время идет строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». В начале 1990-х годов свыше 90% экспорта российского газа шло через территорию Украины, что позволяло этой стране постоянно требовать для себя разнообразные преференции. Теперь этот показатель составляет около 50%.

В последнее время часто можно услышать критику в адрес «Газпрома» за строительство новых экспортных газопроводов. Ведь газопроводы, идущие по территории Украины, загружены не на 100%. Зачем же тратить деньги и строить новые мощности, когда можно использовать существующие? Прежде всего нужно понимать, что объем экспорта российского газа в последнее время стремительно растет, поэтому украинских мощностей не хватит для его обеспечения. Кроме того, транзитные мощности на территории Украины создавались с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Проектный срок эксплуатации уложенных тогда труб составляет 33 года. Следовательно, даже самые «новые» участки украинской газотранспортной системы (ГТС) выходят за пределы проектного срока эксплуатации и их нужно менять. Еще острее ситуация с газоперекачивающими агрегатами (ГПА), большинство из которых устарели и работают на пределе своих ресурсов. Украинская газотранспортная система нуждается в масштабной модернизации. Однако денег на это у Украины нет. Например, специалисты Mott MacDonald (международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Великобритании) посчитали, что Украине необходимо вложить в «трубу» 4,8 млрд долларов за семь лет (примерно 686 млн долларов в год). Реально инвестируется в несколько раз меньше. Украинские власти пытаются привлечь зарубежных инвесторов, но пока безуспешно. Инвесторов можно понять, ведь долгосрочных гарантий загрузки транзитных украинских газопроводов нет. Действующий контракт на транзит российского газа завершается в конце 2019 года.

Поставки в страны дальнего зарубежья неуклонно растут. Если в 2003 году экспорт газа составил 133 млрд куб. м, то в 2017-м уже 194,4 млрд куб. м

«Газпром» неоднократно предлагал Украине свою помощь в модернизации ГТС. Однако украинские власти гордо отказывались от таких предложений, считая газотранспортную систему основой своей независимости. В результате украинская ГТС постепенно ветшает.

Сейчас много говорят о том, что газопровод «Северный поток» необходим исключительно для того, чтобы обойти Украину. Однако прорабатывать этот проект «Газпром» начал в конце 1990-х годов, когда Украина была дружественной для нас страной и никакого политического конфликта не было. Просто для вывода газа с полуострова Ямал в Европу этот маршрут короче. Протяженность центрального газового коридора, который приходит на Украину, составляет около 6 тыс. км, а северного — 4 тыс. км. Кроме того, северный газовый коридор построен на основе самых передовых технологий. На газопроводе Бованенково — Ухта давление в трубах составляет 120 атмосфер, а далее — 90 атмосфер. В центральном коридоре на российской территории давление 75 атмосфер, а на Украине некоторые участки работают на 55 атмосферах. Чем меньше давление в трубе, тем больше газа сжигается для обеспечения его транспортировки. Среднее расстояние между компрессорными станциями (КС) составляет на севере 240 км, а в центральном коридоре — 120 км. КПД газоперекачивающих агрегатов в северном коридоре в два раза выше. Здесь работают ГПА мощностью 32 МВт и 25 МВт. В результате КС занимают гораздо меньшую площадь. Таким образом, транспортировка газа по северному коридору обходится гораздо дешевле, чем по центральному. Благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений и строительству газопроводов российские предприятия смогли наладить производство самых современных образцов труб и оборудования. Это дало колоссальный эффект для развития нашей страны.

Для того чтобы доставить газ потребителям, были построены новые газопроводы: Ямал — Европа, «Голубой поток» и «Северный поток». В настоящее время идет строительство «Северного потока — 2», «Турецкого потока», а также газотранспортной системы «Сила Сибири»

Возникает закономерный вопрос: почему же во времена СССР решили строить более протяженный экспортный маршрут? Дело в том, что вместе со строительством транзитных экспортных мощностей шла масштабная газификация наиболее промышленно развитых регионов страны. В том числе и Украины. Сегодня перед «Газпромом» стоит задача модернизации действующей ГТС. Естественно, лучше модернизировать только те мощности, которые необходимы для обеспечения газом внутреннего рынка, а для экспорта построить новый, более короткий маршрут. Параллельно осуществляется газификация северных районов страны.

Не секрет, что тариф на транспортировку газа по «Северному потоку» существенно ниже, чем по территории Украины. При этом украинские власти постоянно заявляют о своем желании еще больше увеличить тариф на транзит российского газа. Не приходится удивляться тому, что «Газпром» стремится минимизировать объем транзита через эту страну.

«Газпром» работает и на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Пока идут поставки сжиженного природного газа в основном с шельфового проекта «Сахалин-2». При этом «Газпром» активно осваивает Чаяндинское месторождение в Якутии и строит магистральный газопровод «Сила Сибири». В конце 2019 года по новой газотранспортной системе пойдет первый газ в Китай. Постепенно объем поставок будет доведен до 38 млрд куб. м газа ежегодно. Одновременно идет газификация российских регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Необходимо отметить, что газ месторождений Восточной Сибири содержит не только метан. В нем много этана, пропана, бутана и гелия. Поэтому газ будет перерабатываться на Амурском газоперерабатывающем и гелиевом заводах.

Добыча

Для обеспечения газом российских и зарубежных потребителей «Газпром» постоянно вводит новые добычные мощности. Перечислим некоторые из месторождений, которые «Газпром» ввел в эксплуатацию за 25 лет: в 1993 году — Комсомольское, в 1996-м– Западно-Таркосалинское, в 1999-м — Губкинское и Мыльджинское, а осенью 2001 года — гигантское месторождение Заполярное. Кроме того, в 2003 году «Газпром» начал добычу газа на Таб-Яхинском участке Уренгойского месторождения. Тогда же было запущено Вынгаяхинское месторождение. В сентябре 2004 года стартовала добыча на Еты-Пуровском месторождении. А в октябре того же года «Газпром» запустил в эксплуатацию Песцовую площадь Уренгойского месторождения. В декабре началась добыча на Анерьяхинской площади Ямбургского месторождения.

В 2006 году «Газпром» начал добычу на Харвутинской площади Ямбургского месторождения и приступил к освоению ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Ачимовские залежи расположены на глубине 3,2–4 тыс. м и значительно сложнее для освоения, чем находящиеся выше сеноманские (1,1–1,7 тыс. м) и валанжинские (1,7–3,2 тыс. м) пласты. В 2003 году «Уренгойгазпром» и немецкая Wintershall AG создали на паритетной основе совместное предприятие «Ачимгаз». В 2008 году это СП начало добычу газа и конденсата. В конце 2009 года «Газпром» приступил к самостоятельной добыче газа из ачимовских пластов Уренгойского месторождения (на втором участке).

В декабре 2007 года состоялся торжественный пуск Южно-Русского месторождения. В 2010 году в Единую систему газоснабжения поступил газ с Ярейской площади Ямсовейского месторождения и Западно-Песцовой площади Уренгойского месторождения. А в декабре 2011 года были введены в промышленную эксплуатацию апт-альбские залежи Ныдинской площади Медвежьего месторождения.

В конце 2012 года началась добыча на гигантском Бованенковском месторождении, расположенном на полуострове Ямал. В 2013 году введено в эксплуатацию Киринское газоконденсатное месторождение на шельфе Охотского моря. Здесь впервые в России «Газпром» использовал подводный добычной комплекс.

Нефть

В 1990-е годы «Газпром» практически не занимался добычей жидких углеводородов. Хотя для любой крупной компании добыча газа и нефти — это сопутствующие процессы. Для усиления нефтяного направления в 2005 году «Газпром» приобрел компанию «Сибнефть». В мае 2006 года она была переименована в «Газпром нефть». Для получения синергетического эффекта ряд газовых и нефтяных подразделений «Газпрома» были интегрированы в нефтяную «дочку». Подход, который исповедовал «Газпром» в отношении добычи углеводородов, носил стратегический характер. На момент покупки «Сибнефти» предполагалось, что производство черного золота в рамках компании будет увеличиваться в среднем на 4% в год, производство углеводородов достигнет в 2020 году 80 млн т нефтяного эквивалента (н.э.), а ввод в разработку всех нефтяных месторождений «Газпром нефти» позволит в 2010–2012 годах выйти на пиковую добычу в объеме порядка 55 млн т. По факту в 2011 году этот показатель уже был превышен, так как суммарная добыча углеводородов (учитывая доли в совместных предприятиях) составила 57,25 млн т. В 2013 году «Газпром нефть» стала первой российской компанией, начавшей добычу нефти на шельфе Арктики — на Приразломном месторождении в Печорском море.

По итогам 2017 года «Газпром нефть» добыла 89,8 млн т н.э. Одновременно наращивали добычу жидких углеводородов (в первую очередь газового конденсата) и другие «дочки» «Газпрома». Если в 2008 году было добыто 10,9 млн т конденсата, то в 2017-м — 15,9 млн т. Необходимо подчеркнуть, что «Газпром нефть» реализует добычные проекты не только в России, но и за рубежом. Например, в Ираке.

«Газпром нефть» сделала ставку на продажу высокодоходных нефтепродуктов. Компания занялась масштабной модернизацией нефтеперерабатывающих заводов и сети АЗС. В результате заправки «Газпром нефти» стали самыми прибыльными в России. Причем сеть АЗС «Газпром нефти» действует не только в нашей стране, но и за рубежом. В частности, «дочке» «Газпрома» принадлежит контрольный пакет акций сербской компании NIS.

В конце 2007 года компания начала активно развивать премиальные дочерние предприятия, которые должны были заняться такими направлениями, как бункеровка судов («Газпромнефть Марин Бункер»), реализация авиатоплива («Газпромнефть-Аэро»), а также производством и реализацией масел и смазок («Газпромнефть — смазочные материалы»). Позднее, в 2014 году, создана специализированная компания, занимающаяся реализацией битумных материалов. Сегодня каждое из этих предприятий является лидером российского рынка в своем сегменте и успешно продвигает товары и услуги на зарубежных рынках. Например, АО «Газпромнефть-Аэро» в 2009 году впервые стало заправлять самолеты за пределами России. Сейчас компания работает в 187 аэропортах 60 стран мира.

Энергетика

Не секрет, что газ в основном применяется для получения электроэнергии и тепла. В апреле 2007 года Совет директоров «Газпрома» утвердил Стратегию компании в электроэнергетике. Стратегической целью развития электроэнергетического бизнеса было определено повышение капитализации корпорации за счет увеличения рентабельности капитала, оптимизации топливного баланса в стране и достижения синергетического эффекта от соединения газового бизнеса и электроэнергетики. Для развития электроэнергетического направления деятельности Группы «Газпром» предусматривалось, в частности, приобретение долей в генерирующих компаниях и строительство новых мощностей. Стратегия включала формирование холдинговой компании для консолидации электроэнергетических активов Группы «Газпром».

В 2007–2008 годах «Газпром» выкупал акции генерирующих компаний в ходе дополнительных эмиссий их акций. В 2009 году специализированная компания «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) консолидировала контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1», ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» и приступила к управлению этими активами по единым корпоративным стандартам. Таким образом, под контролем «Газпрома» оказались генерирующие активы Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других регионов страны. «Газпром» стал самым крупным инвестором в российскую электроэнергетику.

В 2011 году ОАО «ОГК-2» поглотило ОАО «ОГК-6», что позволило снизить издержки. 13 августа 2013 года ООО «Газпром энергохолдинг» было признано победителем аукциона по продаже принадлежащих городу Москве акций ПАО «МОЭК» (89,9754%). Эта компания снабжает теплом Москву и некоторые города ближнего Подмосковья.

Благодаря модернизации действующих генерирующих объектов и строительству новых «Газпром» существенно повысил эффективность работы своих предприятий. В настоящее время ООО «Газпром энергохолдинг» является крупнейшим в стране владельцем электроэнергетических активов (контролирует более 80 электростанций). ГЭХ входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

Таким образом, «Газпром» демонстрирует растущую эффективность своего бизнеса. Компания уверенно развивается в трех направлениях: газовом, нефтяном и электроэнергетическом.

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