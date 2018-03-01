MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Послание Президента Федеральному Собранию

В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходит церемония оглашения Послания Президента

Федеральному Собранию. На оглашении

Послания присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,

члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов,

губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов

Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе

главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой

информации.* * *В.Путин: Уважаемые граждане

России! Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы! Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер,

как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага,

поступка исключительно

высоки, потому

что они определяют

судьбу нашей страны

на десятилетия вперёд.Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз

доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала

земли, строила

города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремлённость в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей

тысячелетней истории.Мы также прошли через масштабные, непростые преобразования,

справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными

вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном,

самостоятельном пути.Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах

жизни, а это критически

важно для нашей огромной многонациональной страны, со сложным федеративным

устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах

и труднейших

испытаниях, которые выпали на долю России.Продолжение следует.

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