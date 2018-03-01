MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Послание Президента Федеральному Собранию
В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», проходит церемония оглашения Послания Президента
Федеральному Собранию. На оглашении
Послания присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов,
губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов
Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе
главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой
информации.* * *В.Путин: Уважаемые граждане
России! Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы! Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер,
как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага,
поступка исключительно
высоки, потому
что они определяют
судьбу нашей страны
на десятилетия вперёд.Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз
доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала
земли, строила
города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремлённость в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей
тысячелетней истории.Мы также прошли через масштабные, непростые преобразования,
справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными
вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном,
самостоятельном пути.Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах
жизни, а это критически
важно для нашей огромной многонациональной страны, со сложным федеративным
устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах
и труднейших
испытаниях, которые выпали на долю России.Продолжение следует.
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