MIL OSI – Source: Deutschland Bundesregierung – Press Release/Statement

Headline: 28. Februar 2018 – Deutschlandreise des Bundespräsidenten: Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Deutschlandreise am 12. und 13. März in Nordrhein-Westfalen fort. Damit holt er den für November 2017 geplanten Antrittsbesuch nach, der nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche in Berlin kurzfristig verschoben wurde. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender besucht der Bundespräsident Düsseldorf, Aachen, Duisburg-Marxloh, Dortmund, Altena und Arnsberg.

Am Vormittag des ersten Tages stehen politische Gespräche in der Landeshauptstadt Düsseldorf im Mittelpunkt. Am Nachmittag besucht der Bundespräsident in Aachen die RWTH (Schwerpunkt Elektromobilität) sowie den Dom und das Rathaus.

In einer Grundschule in Duisburg-Marxloh informiert sich der Bundespräsident am Vormittag des 13. März über die Situation des Stadtviertels und besichtigt anschließend eine sogenannte Problemimmobilie. Am Nachmittag besucht er das Polizeipräsidium Dortmund und Flüchtlingsfamilien in Altena. Zum Abschluss des Besuchs treffen sich Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender mit Ehrenamtlichen bei einem Bürgerempfang in Arnsberg.

