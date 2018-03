MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Communiqué technique – Conférence de presse de lancement de Goût de France – 6 mars 2018 à 12h

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et le chef M. Alain Ducasse présenteront l’édition 2018 de Goût de France et la liste des 3 000 chefs et établissements participant à l’événement. La conférence de presse se tiendra au Quai d’Orsay le mardi 6 mars à 12 heures. Les journalistes invités sont priés de s’accréditer à l’adresse suivante avant vendredi 2 mars à 18h : myriam chez goodfrance.com. Ils devront se présenter, munis de leur carte de presse, à 11h15, à l’entrée du Quai (…)

