République centrafricaine – Attaque contre des travailleurs humanitaires (01.03.18)

La France condamne l’attaque contre des travailleurs humanitaires le 25 février dans le nord-ouest de la République centrafricaine, qui a fait, selon les informations actuellement en notre possession, six morts, un employé de l’UNICEF et cinq travailleurs humanitaires. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et appelons à ce que toute la lumière soit faite sur ces exactions, afin que leurs responsables en répondent devant la justice.

