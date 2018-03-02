MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: Бывший директор музея-заповедника «Кижи» осужден за получение взятки в особо крупном размере

Сегодня, 2 марта 2018 года, Петрозаводский городской суд Республики Карелия огласил приговор по уголовному делу в отношении бывших директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» Андрея Нелидова и советника директора музея Ивана Романова.

Нелидов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Действия Романова квалифицированы по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств суд установил, что Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взятки свыше 4,6 млн. руб. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

Расследование осуществлялось вторым следственным управлением (с дислокацией в г. Санкт-Петербург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Обвинительное заключение утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Александром Гуцаном.

Приговором суда Нелидову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27,5 млн. рублей и лишением государственной награды «Орден Почета».

Романов за посредничество во взяточничестве приговорен к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 16,5 млн. рублей, а по совокупности с наказанием по другому приговору – к 21 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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