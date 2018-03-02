MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Краснодарском крае благодаря принятым мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере более 5 миллионов рублей

Прокуратура г. Армавира Краснодарского края провела проверку соблюдения трудового законодательства в ОАО «Армавиркабель».

Установлено, что перед 48 работниками предприятия имелась задолженность по оплате труда в размере 5,4 млн руб.

За нарушения прав трудового коллектива на полную и своевременную оплату труда руководитель должника по инициативе прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Кроме того, руководителю общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, причин и условий им способствующих.

Благодаря принятым прокуратурой мерам работниками должника выплачена заработная плата в полном объеме.

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