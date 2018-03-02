MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Пермском крае осужден уроженец Грузии, совершивший 17 лет назад тяжкое преступление в отношении сотрудника правоохранительных органов

Индустриальный районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 63-х летнего мужчины, уроженца республики Грузия Георгия Джанджгавы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что в 2001 году злоумышленник, находясь в одном из районов г. Перми, совершил хищение денежных средств из автомобиля, принадлежащего одному из грузоперевозчиков, причинив потерпевшему значительный ущерб, после чего с места совершения преступления скрылся.

Позже, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена, оперативным сотрудниками он был задержан и доставлен в отдел милиции по Пермскому району Пермского края.

При подъезде к отделу, воспользовавшись ситуацией, Джандгава совершил нападение на сотрудника милиции, конвоировавшего его, причинив многочисленные тяжкие телесные повреждения и вновь скрылся.

Более 17 лет Джанджгава находился в федеральном розыске. В 2017 году задержан в Московской области по подозрению в совершении также кражи, и был заключен под стражу.

Потерпевший сотрудник долгое время находился на лечении, а впоследствии был уволен в связи с невозможностью продолжать службу в правоохранительных органах из-за причиненных травм.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Джанджгаву к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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