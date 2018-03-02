MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Чувашской Республике после вмешательства прокуратуры сироте предоставлена благоустроенная квартира

Прокуратура Комсомольского района Чувашской Республики по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявитель является лицом из числа детей-сирот. В 2014 году, в связи с признанием закрепленного за ним жилого помещения аварийным, постановлением администрации района он включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.

На момент прокурорской проверки жилого помещения в собственности, а также права пользования жилым помещением по договору социального найма заявитель не имел.

Установив факт нарушения жилищных прав сироты, прокурор Комсомольского района Чувашской Республики в его интересах обратился в суд с иском о предоставлении ему благоустроенного жилого помещения.

Яльчикским районным судом Чувашской Республики исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены. Решение суда исполнено.

В настоящее время жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики.

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