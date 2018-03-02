MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: «Газпром» и Правительство Брянской области будут расширять региональный рынок газомоторного топлива

2 марта 2018Сегодня в Выгоничском районе Брянской области Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и Губернатор Брянской области Александр Богомаз провели совещание по вопросам развития в регионе рынка газомоторного топлива. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, руководители профильных подразделений компании и дочерних обществ, представители Правительства Брянской области.

В настоящее время в Брянской области действуют три автомобильные газонаполнительные станции «Газпрома», все они находятся в г. Брянске. На совещании было отмечено, что у региона есть значительный потенциал для расширения газомоторного рынка. В области работают крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположена развитая сеть автомобильных дорог с большим транзитным транспортным потоком.

В рамках совещания Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев и Александр Богомаз подписали Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В соответствии с документом «Газпром газомоторное топливо» будет заниматься расширением газозаправочной сети, окажет методическую и консультационную помощь заинтересованным предприятиям в организации технического обслуживания и ремонта газомоторной техники. Правительство области организует разработку региональных программ, стимулирующих использование газомоторного топлива, и обеспечит создание парка муниципального и коммунального автотранспорта, работающего на газовом топливе.

Достигнуты договоренности в сфере использования газомоторного топлива с крупными агрохолдингами. Михаил Лихачев сегодня подписал с Председателем Совета директоров ООО «Агропромышленный холдинг „Мираторг“ Александром Линником и Генеральным директором ООО „Группа Компаний „Русагро“ Максимом Басовым Соглашения о сотрудничестве. Документы отражают намерения сторон разработать и реализовать программы по внедрению на предприятиях газомоторной техники.

Виктор Зубков и Александр Богомаз посетили выставку современных автомобилей, работающих на природном газе. Были представлены образцы пассажирской, грузовой и специальной техники производства „ГАЗ“, „КАМАЗ“, „КАВЗ“, „УРАЛ“, „УАЗ“ и SCANIA.

Сегодня в г. Почепе Брянской области Виктор Зубков, Александр Богомаз и Виталий Маркелов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построенного в рамках программы „Газпром — детям“.

Новый ФОК с универсальным залом оснащен самым современным оборудованием. В том числе, в комплексе обеспечены условия для тренировок людей с инвалидностью.

„Сегодня „Газпром“ дарит жителям Почепа замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это уже шестой крупный спортивный объект, построенным компанией в Брянской области, а в ближайшие годы появятся еще девять.

Это прекрасный пример масштабной, системной работы „Газпрома“ по развитию детского спорта в нашей стране. Подчеркну — ничего подобного не делает ни одна российская компания“, — сказал Виктор Зубков.

Справка

Между „Газпромом“ и Правительством Брянской области подписаны Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года.

Ранее в рамках программы „Газпром — детям“ в регионе были построены пять современных физкультурно-оздоровительных комплексов (в г. Брянске и г. Клинцах, п. Глинищево, п. Климово и п. Суземка), а также многофункциональные спортивные площадки.

ООО „Агропромышленный холдинг „Мираторг“ является ведущим производителем и поставщиком мяса на российском рынке. Среди основных направлений деятельности также — растениеводство и производство кормов.

ООО „Группа Компаний „Русагро“ — крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

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