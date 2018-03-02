MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Год до старта Зимней универсиады-2019 отпраздновали в Красноярске

Сегодня, 2 марта, в Красноярске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные году до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Жителей города поздравили со знаковым событием красноярские спортсмены-олимпийцы разных лет.

Посол Зимней универсиады-2019, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева рассказала о собственном опыте участия в международных студенческих играх. «Это был настоящий праздник, праздник дружбы. Мы приобрели много новых товарищей, познакомились с разными видами спорта, – сказала она. – Для Красноярска Универсиада – это грандиозный проект. Мы уже видим, как здесь появляются новые спорткомплексы. Это то, что останется для жителей города, для развития спорта, для детей. Это очень здорово».

Ровно за год до старта студенческого спортивного форума также началась продажа электронных билетов на состязания. Как пояснили в Исполнительной дирекции Универсиады, реализация билетов на спортивные и культурные мероприятия, а также церемонии открытия и закрытия будет проводиться поэтапно. Начиная с сегодняшнего дня, можно приобрести билеты на соревнования по включённым в обязательную программу видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, шорт-трек, хоккей, кёрлинг, сноуборд и фристайл.

Кроме того, в этот день стартовала пригласительная кампания Зимней универсиады-2019, в адрес 174 национальных федераций студенческого спорта направлены официальные приглашения на участие в состязаниях.

Добавим, что в понедельник, 5 марта, на одном из объектов соревнований – фанпарк «Бобровый лог» – стартуют тестовые соревнования по горнолыжному спорту.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в студенческих играх примут участие около трёх тысяч спортсменов, которые разыграют более 70 комплектов наград.

С использованием информации и фото Исполнительной дирекции Универсиады-2019 / krsk2019.ru

Пресс-служба Минспорта России

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