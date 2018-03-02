MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Женская волейбольная команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» впервые выиграла первенство города Чайковского

2 марта 2018С января по февраль в Чайковском проходило первенство города по волейболу. В соревнованиях среди женских команд приняли участие 6 спортивных клубов, в том числе команда «Олимп» ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

1 марта в спорткомплексе «Буревестник» состоялась финальная игра, где встретились команды «Олимп» и «ДЮСШ». В упорной борьбе победили волейболистки ООО «Газпром трансгаз Чайковский», впервые завоевав золотые медали первенства города.

Первое место в первенстве города заняла и мужская команда по волейболу ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Она представлена работниками Чайковского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Но эта победа сюрпризом не стала, так как мужская сборная газовиков является традиционным лидером на городской волейбольной площадке.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природного газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. Объем транспортируемого газа составляет более 270 млрд куб. м.

В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 12 ЛПУМГ, 16 компрессорных станций, 262 газоперекачивающих агрегата, 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации предприятия находится 135 газораспределительных станций.

В рамках экологической политики предприятия внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Численность коллектива — свыше 8,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Чайковском.

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