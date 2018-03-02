MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: Об отзыве у банка «Алжан» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (02.03.2018)

Приказом Банка России от 02.03.2018 № ОД-539 с 02.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ «Алжан» (рег. № 2491, г. Махачкала). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2018 кредитная организация занимала 517 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ «Алжан» не является участником системы страхования вкладов.

Осуществленные ООО КБ «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Кроме того, ООО КБ «Алжан» неоднократно допускались нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Алжан» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 02.03.2018 № ОД-540 в ООО КБ «Алжан» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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