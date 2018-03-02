MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: О переходе на ежемесячную периодичность публикации данных об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг и новых возможностях их визуального анализа (02.03.2018)

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России переходит на ежемесячную периодичность публикации данных об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг.

Ежемесячные данные, дополняя уже публикуемую квартальную статистику о выпущенных долговых ценных бумагах, позволят пользователям более оперативно получать информацию при проведении анализа изменения объема облигационного долга на внутреннем рынке.

Новые возможности пользователям для визуального анализа публикуемых ежемесячных данных предоставит публикация на сайте Банка России интерактивных информационных панелей (dashboards). Расширение формата представления данных станет удобным средством, позволяющим увидеть в интерактивном режиме динамику и структуру выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг в разрезе секторов экономики и валют.

Ежемесячная информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг начиная с данных по состоянию на 1 января 2015 года размещена в разделе «Статистика», подразделе «Макроэкономическая финансовая статистика», рубрике «Статистика по ценным бумагам» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и будет обновляться ежемесячно в сроки, установленные в Календаре публикаций официальной статистической информации.

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