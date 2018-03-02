MIL OSI – Source: Russia Aeroflot – Headline: Пассажиру рейса Женева – Москва предъявлено обвинение за дебош на борту

2 марта 2018 года, Москва. – В отношении пассажира Андрея Зубкова, грубо нарушившего правила поведения на рейсе SU 2381 Женева – Москва 23 февраля, возбуждено уголовное дело по статьям 213 «Хулиганство» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса РФ. Уголовное дело возбуждено Следственными органами Московского межрегионального следственного управления…

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.