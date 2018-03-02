MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Президент дал старт работе двух ТЭС в Калининградской области

Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в Калининградской области в рамках рабочей поездки в регион. Церемония ввода в эксплуатацию теплоэлектростанций состоялась в режиме видеоконференции в ходе посещения главой государства Маяковской ТЭС. По завершении церемонии Президент ознакомился с работой теплоэлектростанции. Владимиру Путину также рассказали об особенностях энергосистемы Калининградской области и значении введённых в работу генерирующих мощностей. По мнению главы государства, работа новых ТЭС позволит не только надёжно обеспечить энергоснабжение всего региона, но и создаст определённые резервы на перспективу.Маяковская и Талаховская ТЭС расположены в восточной части

Калининградской области в городах Гусев и Советск соответственно. Теплоэлектростанции построены в рекордно короткие сроки для

покрытия пиковых нагрузок и повышения надёжности энергоснабжения региона.* * *Церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанцийВ.Путин: Добрый день, дорогие друзья! Коллеги! Мы

сегодня здесь, в Калининграде, на Маяковской тепловой электростанции

осуществляем запуск сразу двух энергообъектов – и Маяковской, собственно

говоря, [ТЭС], и Талаховской [ТЭС], а в ближайшее время предстоит и Прегольскую

[ТЭС] запустить, и Приморскую [ТЭС]. После

запуска оставшихся двух произойдет удвоение мощности по генерации

электроэнергии в Калининградской области. Это не только позволит надёжно

обеспечить, причем на перспективу, энергоснабжение всей области, но и создаст

определенные резервы на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с какими-то технологическими сложностями. Вы

знаете, что проводится большая работа и по газоснабжению, имеются в виду поставки

сжиженного природного газа, имеется в виду увеличение объемов хранения газа. В общем, работа очень масштабная, интересная, и, что хотел бы особенно отметить,

это то, что все оборудование, практически все целиком, которое здесь

поставлено, это оборудование российского производства. Кооперация очень

большая, со всех регионов Российской Федерации. Я

вас всех хочу поблагодарить за эту работу, тех, кто принимал в участие, и поздравить с сегодняшним событием. Продолжение следует.

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