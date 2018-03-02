MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Данил Лысенко завоевали золотые награды Чемпионата мира в помещении

1 марта в Бирмингене (Великобритания) в первый день Чемпионата мира в помещении российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Данил Лысенко, выступающие как нейтральные спортсмены в связи с временным приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, завоевали золотые награды в прыжках в высоту.

Первым золотым медалистом стартовавшего мирового турнира стал Данил Лысенко. С третьей попытки он взял планку на высоте 2,36 м. «Серебро» у катарца Мутаза Эссе Баршима (2,33), бронзовую медаль выиграл немец Матеуш Пшибылко (2,29).

Мария Ласицкене стала единственной из спортсменок, преодолевшей высоту 2,01 м и с первой попытки. На втором месте – американка Вашти Каннингем (1,93), на третьем – итальянка Алессия Трост (1,93).

«От всей души поздравляю Марию, Данила и их тренеров, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Маша ещё раз подтвердила статус лучшей в прыжках в высоту, выиграв 38-й турнир подряд! Данил впервые завоевал титул чемпиона мира. Несмотря на сложности, связанные с временным отстранением нашей федерации, наши спортсмены продолжают сохранять лидирующие позиции в лёгкой атлетике. Их победы важны для российского спорта, для всех нас!».

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении продлится до 4 марта. Российские легкоатлеты также выступят в дисциплинах «тройной прыжок» и «прыжки с шестом» среди женщин, а также «толкание ядра» среди мужчин.

Фото: iaaf.org и AP Photo

Пресс-служба Минспорта России

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