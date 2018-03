Journée internationale des droits des femmes au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (08.03.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Autour de Jean-Yves Le Drian, Nathalie Loiseau et Jean-Baptiste Lemoyne, le Ministère rassemble à l’occasion de cette journée des personnalités de la société civile engagées pour la défense des droits des femmes et des agents du ministère. Vous pourrez suivre en direct certains de nos débats sur les réseaux sociaux, et découvrir, à l’occasion de cette journée, la stratégie internationale de la France pour l’égalité hommes-femmes 2018-2022.

