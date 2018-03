Mali – Situation de Mme Pétronin – Q&R – Extrait du point de presse (02.03.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Q – Quelle est votre réaction à la vidéo diffusée concernant Sophie Pétronin ? R – Une vidéo de notre compatriote Sophie Pétronin a été diffusée dans la nuit du 1er au 2 mars. Comme vous le savez, dans ce type de situations, la plus stricte discrétion est de rigueur. L’ensemble des services de l’État est mobilisé pour notre compatriote et est en contact avec sa famille.

