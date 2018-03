© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Die Bundeskanzlerin und der US-Präsident fordern eine umgehende und vollständige Umsetzung der UN-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien. Das syrische Regime und dessen Verbündete müssen ihre Angriffe auf Ost-Ghouta einstellen. Merkel und Trump hatten sich zur Lage in Syrien telefonisch ausgetauscht.

