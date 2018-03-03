MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Встреча Павла Колобкова со сборной России по фигурному катанию

Сегодня, 3 марта, в московском ледовом дворце спорта «Мегаспорт» состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова со спортсменами сборной России по фигурному катанию.

Глава Минспорта России поздравил фигуристов с завершившимися XXIII Олимпийскими зимними играми 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея). «Вы все для нас – настоящие герои! Все, без исключения, проявили себя настоящими бойцами, – сказал Павел Колобков. – Возможно, у кого-то из вас не получилось сделать всё задуманное, но вы сделали всё возможное. Мы гордимся вашими успехами и отличной работой ваших тренеров».

«Скоро вы все разъедитесь по разным городам: одни – на каникулы, другие – на сборы, а многие из вас под российским флагом на Чемпионате мира в Италии представят нашу страну, – отметил Министр. – И те, у кого что-то не получилось на Играх-2018, покажут себя на этих соревнованиях. Желаю вам новых удачных выступлений».

К спортсменам обратился также президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. «Все вы – молодцы. Все старались сделать максимум на Олимпийских зимних играх. Я сам знаю, насколько сложно выступать на этих соревнованиях. Ещё раз поздравляем всех вас, мы верим в вас, мы гордимся вами и будем поддерживать вас».

В ходе встречи глава Минспорта России вручил почётные знаки «Заслуженный мастер спорта Российской Федерации» Алине Загитовой – чемпионке XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в личном турнире и серебряному призёру в командных соревнованиях, а также серебряным призёрам в командных состязаниях Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту.

Благодарностью Министра спорта Российской Федерации были награждены двукратный серебряный призёр XXIII Олимпийских зимних игр в женском турнире и командных соревнованиях Евгения Медведева и серебряные призёры Игр-2018 в командной дисциплине Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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