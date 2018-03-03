MIL OSI – Source: Saint Petersburg State University in Russian – Headline: Современный университет: от коммерциализации знаний к созданию бизнес-трендов

Как создать гармоничную экосистему власти, бизнеса и вузов и какие существуют форматы взаимодействия между ними, обсудили на секции «Университет как хаб регионального развития и точка роста для бизнеса» Санкт-Петербургского международного форума труда. Участники дискуссионной панели — представители правительства города, коммерческих структур и академического сообщества — рассказали о своем опыте кооперации, а также обменялись мнениями, как можно сделать ее более эффективной.

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