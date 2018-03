Merkel zum Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft: Unterstützen Mittelstand auf dem Weg zu “Industrie 4.0”

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Bundeskanzlerin Merkel freut sich auf ihr Gespräch mit den vier Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft am Freitag kommender Woche in München. Sie erhoffe sich eine rege Diskussion über die Koalitionsvereinbarungen und die Erwartungen der Wirtschaft, sagt Merkel in ihrem neuen Video-Podcast.

