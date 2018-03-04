MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова – серебряный призёр Чемпионата мира в помещении

3 марта в Бирмингене (Великобритания) на Чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении российская спортсменка Анжелика Сидорова, выступающая как нейтральный спортсмен в связи с временным приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, завоевала серебряную награду в прыжках с шестом.

Анжелика Сидорова покорила высоту 4,90 м, установив личный рекорд. Победу в дисциплине одержала американка Сэнди Моррис, её результат – 4,95 м. Бронзовая медаль у гречанки Екатерини Стефаниди (4,80).

«Я очень довольна своим сегодняшним результатом, – сказала Анжелика Сидорова представителям прессы. – Был момент, когда казалось, что «золото» так близко, но я сюда ехала с мыслями, что была бы рада любой медали. Здорово, что завершилась неудачная полоса, до этого у меня была куча сомнений. Я очень рада, что всё получилось, и до сих пор не верю, что сумела прыгнуть 4,90 метра».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анжелику Сидорову и её тренеров с успешным выступлением на Чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении и желает новых успехов и высоких спортивных достижений!

С использованием информации ТАСС

Фото: AP Photo

Пресс-служба Минспорта России

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