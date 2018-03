MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Agenda prévisionnel du Premier ministre du lundi 5 mars 2018 au samedi 10 mars 2018

Lundi 5 mars 2018

10h00 Entretien avec Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la JusticeHôtel de Matignon11h00 Entretien avec Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des TransportsHôtel de Matignon13h00 Déjeuner avec le Président de la RépubliquePalais de l’Elysée15h00 Entretien avec M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des FinancesHôtel de Matignon16h00 Remise de l’avis de la mission pluridisciplinaire sur les violences sexistes et sexuellesHôtel de Matignon17h00 Entretien avec M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’IntérieurHôtel de Matignon18h00 Entretien avec Mme Françoise NYSSEN, ministre de la CultureHôtel de Matignon

Mardi 6 mars 2018

8h30 Petit déjeuner de la majoritéHôtel de Matignon9h30 Entretien avec M. Marc FESNEAU, président du groupe Modem de l’Assemblée nationaleHôtel de Matignon10h00 Entretien avec Mme Eliane ASSASSI, présidente du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste du Sénat et M. André CHASSAIGNE, président du Groupe de la Gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée nationaleHôtel de Matignon11h00 Réunion du groupe ModemAssemblée nationale15h00 Questions d’actualité au GouvernementAssemblée nationale16h30 Réunion de ministre sur le cadre financier pluriannuel européenHôtel de Matignon18h00 Entretien avec M. Franck RIESTER, président du groupe UDI, Agir et Indépendants de l’Assemblée nationaleHôtel de Matignon19h00 Questions-réponses en direct sur la page Facebook du Premier ministre

Mercredi 7 mars 2018

08h30 Entretien avec le Président de la RépubliquePalais de l’Elysée09h00 Conseil restreint de DéfensePalais de l’Elysée10h00 Conseil des ministresPalais de l’Elysée15h00 Questions d’actualité au GouvernementAssemblée nationale16h00 Entretien avec M. Claude MALHURET, président du groupe Les Indépendants – République et Territoires du SénatHôtel de Matignon16h30 Réunion de consultation des partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle et les violences sexistes et sexuellesHôtel de Matignon

Jeudi 8 mars 2018

9h00 Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité des femmes et des hommes10h30 Entretien avec M. Philippe COUILLARD, Premier ministre du QuébecHôtel de Matignon11h30 20ème rencontres alternées des Premiers ministres français et québécoisHôtel de Matignon15h00 Questions d’actualité au GouvernementSénat18h30 Entretien avec M. Jean-Claude REQUIER, président du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen du SénatHôtel de Matignon19h00 Entretien avec M. Jean-Luc MELENCHON, président du groupe La France Insoumise à l’Assemblée nationaleHôtel de Matignon

Vendredi 9 mars 2018

9h00 Entretien avec M. Patrick KANNER, président du groupe socialiste et républicain du Sénat et M. Olivier FAURE, Président du groupe Nouvelle Gauche de l’Assemblée nationaleHôtel de Matignon11h00 Entretien avec M. Hervé MARSEILLE, président du groupe Union Centriste du SénatHôtel de Matignon

Samedi 10 mars 2018

10h00 Réunion de ministres Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)Hôtel de Matignon16h45 Signature instaurant la création du Comité d’organisation de la coupe du monde de rugby 2023Stade de France, Saint-Denis Agenda prévisionnel de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre du lundi 5 mars 2018 au samedi 10 mars 2018

