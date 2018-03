Mission pluridisciplinaire sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Dispositif presse : Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 5 mars 2018 à 12h00 à : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte lundi 5 mars 2018 de 15h45 à 16h30. Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement. Contacts : 01 42 75 50 78/79 – 01 42 75 80 15communication@pm.gouv.frNote aux rédactions – Premier ministre – Mission pluridisciplinaire sur les infractions sexuelles – 05/03/2018

You are here:

You might also like...