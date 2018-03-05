MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Андрей Черезов провел совещание о прохождении отопительного сезона 2017-2018 годов субъектов РФ, ситуация в которых находится на особом контроле Минэнерго России

Москва, 5 марта. Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел совещание по вопросам прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов рядом субъектов Российской Федерации, ситуация в которых стоит на особом контроле Минэнерго России:

– об обеспечении надежного теплоснабжения г. Троицка Челябинской области и Серовского городского округа Свердловской области, а также ходе строительства замещающих источников теплоснабжения;

– об обеспечении надежного теплоснабжения г. Юрга Кемеровской области, техническом состоянии и топливообеспечении ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод».

В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Минстроя России, органов исполнительной власти Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей, администраций г. Троицка, г. Юрга и Серовского городского округа, ПАО «ОГК-2» и других заинтересованных организаций.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей правительств Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей о текущей ситуации, связанной с обеспечением надежного теплоснабжения потребителей в указанных муниципальных образованиях, доклад ПАО «ОГК-2» о ходе прохождения Троицкой и Серовской ГРЭС осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.

В настоящее время в Челябинской и Свердловской областях продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию газовых котельных, необходимых для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей г. Троицка Челябинской области, поселков Энергетиков и Пристанционный Серовского городского округа с учетом вывода из эксплуатации оборудования Троицкой и Серовской ГРЭС и прекращения отпуска тепловой энергии для данных населенных пунктов по причине физического износа оборудования станций и их убыточности.

На совещании было отмечено, что в г. Троицке Челябинской области в настоящее время завершены работы по всем этапам строительства котельной, получено разрешение Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ, получено заключение Госстройнадзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Осуществляются пробные пуски тепловой энергии в теплосеть.

В настоящее время реализуются мероприятия Программы переключений тепловых сетей центральной части г. Троицка для выполнения пуско-наладочных работ тепломеханического оборудования газовой котельной 120 МВт и перевода теплоснабжения потребителей центральной части г. Троицка с Троицкой ГРЭС на замещающую газовую котельную. Поэтапное переключение будет осуществлено до окончания отопительного периода (с учетом погодных условий) в срок до конца апреля 2018 года.

В пос. Энергетиков Серовского ГО Свердловской области завершается процедура госэкспертизы проектно-сметной документации, скорректирован план-график работ. Срок ввода новой котельной в эксплуатацию − 15.09.2018.

На период строительства замещающей котельной в пос. Энергетиков в целях недопущения рисков по надежному теплоснабжению потребителей между администрацией Серовского городского округа и ПАО «ОГК-2» было заключено соответствующее соглашение.

Остается критичной ситуация, связанная с прохождением ОЗП 2017-2018 годов ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» и обеспечением надежного теплоснабжения потребителей г. Юрга Кемеровской области.

В течение 2017 года подготовка ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» к ОЗП 2017-2018 годов, в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятия и недофинансированием соответствующих мероприятий, находилась под угрозой срыва, ремонты основного оборудования ТЭЦ проводились крайне низкими темпами, были проблемы с накоплением запасов топлива на станции согласно утвержденных нормативов.

В результате усиления работы по подготовке ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» к ОЗП 2017-2018 годов предприятию был выдан соответствующий паспорт готовности с особым мнением Ростехнадзора. По результатам проверки готовности к отопительному сезону утвержден план устранения выявленных замечаний, который будет реализован в 2018 году.

При этом в настоящее время остаются не решенными вопросы задолженности

ООО «Юргинский машзавод» за потребленные энергоресурсы (уголь и газ); согласованные графики погашения задолженности реализуются со значительными нарушениями. Данная ситуация в течение всего ОЗП приводит к отсутствию регулярных поставок на станцию угля (основное топливо) и отсутствию технической возможности формирования его нормативного эксплуатационного запаса. Отсутствие нормативных запасов топлива не позволяет обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в соответствии с требуемыми параметрами.

Подводя итоги совещания Андрей Черезов отметил необходимость строгого соблюдения графиков строительства замещающих источников теплоснабжения в Челябинской и Свердловской областях, обеспечения надежного функционирования и топливообеспечения ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод», поручил руководству региональных штабов продолжить особый контроль за обеспечением надежного энергоснабжения потребителей в соответствующих муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации.

По итогам совещания будет подготовлен протокол с соответствующими поручениями, ситуация остается на особом контроле Минэнерго России и Федерального штаба.

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