MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Воронежской области по инициативе прокуратуры увеличено финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот

Прокуратура Воронежской области провела проверку исполнения законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что предусмотренное на 2018 год финансирование из областного бюджета мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа в размере 75,6 млн. рублей не соответствует необходимой потребности. Недофинансирование указанных мероприятий на протяжении последних нескольких лет стало причиной роста числа лиц, не обеспеченных жильем.

Об указанной проблеме прокурор области проинформировал губернатора области.

Губернатор внес в Воронежскую областную Думу законопроект, предусматривающий увеличение финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот на 300 млн. рублей.

В настоящее время закон о внесении изменений в областной бюджет принят Воронежской областной Думой.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.