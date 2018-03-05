MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Ингушетии благодаря вмешательству прокуратуры выплачена задолженность по опекунским пособиям на содержание 144 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Прокуратура г. Карабулака Республики Ингушетия проверила исполнение законодательства в сфере защиты социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проверкой установлено, что органом опеки и попечительства администрации г. Карабулак выплата опекунских пособий за январь 2018 года на содержание 144 детей, не произведена.

Невыплата в срок ежемесячного пособия грубо нарушает права несовершеннолетних на получение положенных им денежных средств.

По результатам проверки прокурор города в интересах 144 несовершеннолетних, находящихся под опекой, направил в суд 82 исковых заявления о взыскании задолженности по опекунским пособиям на общую сумму около 666 тыс. рублей. Иски прокурора рассмотрены Карабулакским районным судом и удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, прокурор города внес главе городской администрации представление об устранении нарушений федерального законодательства и прав несовершеннолетних.

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по опекунским пособиям выплачена в полном объеме.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.