MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Ставропольском крае прокуратура пресекла работу 10 интернет-сайтов по продаже дипломов и школьных аттестатов

Прокуратура Петровского района Ставропольского края провела проверку исполнения законодательства об образовании.

В ходе проверки выявлены факты организации продажи дипломов о высшем образовании, дипломов техникума по любым специальностям, аттестатов школы посредством использования сайтов в сети Интернет.

Так, вопреки нормам Федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об образовании в Российской Федерации» на страницах сайтов посетителям предлагается приобрести указанные государственные документы без прохождения обучения в образовательных организациях.

В силу требований действующего законодательства продажа дипломов и аттестатов запрещена, поскольку их получение возможно только после окончания учебных заведений.

Подобные нарушения выявлены в результате мониторинга 10 интернет-страниц, в связи с чем прокуратурой района в Петровский районный суд направлено 10 заявлений о признании информации, размещенной на вышеуказанных интернет-страницах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд заявление прокурора рассмотрел и удовлетворил.

Решения суда направлены для принудительного исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Доступ к сайтам заблокирован.

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