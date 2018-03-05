MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Томске по иску прокуратуры ребенку-инвалиду предоставлена благоустроенная квартира

Прокуратура Советского района г. Томска провела проверку по обращению жительницы областного центра, жаловавшейся на нарушение жилищных прав ее ребенка-инвалида.

Установлено, что 16-летний сын заявительницы страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с ним в одной квартире других граждан. В силу закона ребенок с таким заболеванием имеет право на обеспечение дополнительной жилой площадью. В связи с этим еще в июне 2011 года семья заявительницы была поставлена администрацией Советского района г. Томска на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако до момента прокурорской проверки необходимое жилье ей так и не было предоставлено, в связи с чем мать с сыном были вынуждены проживать в квартире площадью 11,4 кв. метров.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании городской администрации предоставить ребенку-инвалиду вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Советский районный суд г. Томска удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время судебное решение исполнено, ребенку-инвалиду на социальной основе выделена 2-комнатная квартира в одной из новостроек областного центра общей площадью 52,6 кв. метров.

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