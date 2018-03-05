MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законодательства о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам по итогам 2017 года

Одним из важнейших направлений надзорной деятельности прокуроров продолжает оставаться сфера контроля за соответствием расходов государственных и муниципальных служащих, работников организаций государственного сектора полученным ими доходам.

Благодаря ранее принятым мерам прокурорского реагирования, направленным на укрепление законности в деятельности подразделений кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, количество нарушений законодательства в указанной сфере за 2017 год по сравнению с 2016 годом снизилось с 4,6 тыс. до 2,8 тыс. В целях их устранения внесено 715 представлений, принесено 1 011 протестов. К дисциплинарной ответственности по требованию прокуроров привлечено 475 должностных лиц.

При этом почти на треть (с 361 до 462) возросло число инициированных прокурорами процедур контроля за соответствием расходов полученным доходам, по результатам которых в органы прокуратуры поступило 47 материалов для обращения в суд.

В 2017 году прокурорами направлено 35 исков об обращении в доход государства имущества на общую сумму 9,7 млрд. рублей (это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения). Судами удовлетворено 26 исков на сумму 9,2 млрд. рублей, что значительно превышает аналогичные показатели прошлого года.

Почти в 4 раза (с 34,1 млн. рублей до 134,8 млн. рублей) возросла совокупная стоимость обращенного в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные доходы.

Например, в 2017 году вступило в законную силу решение суда по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу общей стоимостью более 120 млн. рублей, в том числе объектов недвижимости, автотранспортных средств, используемых чиновником и его родственниками.

В ноябре 2017 г. судом удовлетворено исковое заявление прокурора города Омска об обращении в доход государства находящихся в г. Дюссельдорфе (Германия) квартиры с машиноместом в подземном паркинге, принадлежащих бывшему депутату Омского городского Совета и его супруге. Стоимость этой недвижимости составляет более 600 тыс. евро, что превышает общий доход семьи за последних три года, предшествующих сделке. Решение суда вступило в законную силу, в качестве обеспечительной меры по заявлению прокурора на объект недвижимости наложен арест. Принимаются меры к исполнению судебного решения (получен исполнительный лист).

В Республике Башкортостан суд удовлетворил иск прокурора об изъятии в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего сотрудника органов внутренних дел и его супруги, общая стоимость которого превысила 18 млн. руб. Судебное решение вступило в законную силу. Установлено, что в течение 2013 – 2015 гг. они приобрели три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили, а также построили коттедж площадью 200 кв.м. И все это при том, что официальный годовой доход семьи составлял около 1,5 млн. руб. В целях уклонения от процедуры контроля за расходами госслужащий умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения и впоследствии был уволен из органов в связи с утратой доверия.

В целях активизации работы в указанной сфере в федеральные государственные органы, государственные корпорации и организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлены информации с предложением дополнительно изучить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих и работников, дать оценку каждому факту приобретения объектов имущества (транспортных средств, земельных участков, жилых и нежилых помещений, ценных бумаг).

В 2017 году по постановлениям прокуроров 6,8 тысяч лиц привлечены к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

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