MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции за 2017 год

В течение прошлого года прокурорами на постоянной основе проводились проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти, и в других организациях.

В целях устранения вскрытых в ходе проверок нарушений законодательства о противодействии коррупции принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Всего органами прокуратуры в 2017 году выявлено 245,6 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях их устранения внесено 58,5 тыс. представлений, принесено 34 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено более 6 тыс. исков в суд на общую сумму почти 16,5 млрд. рублей.

В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечено 65 тыс. должностных лиц. Из них 1 251 лицо уволено в связи с утратой доверия, что более чем в три раза превышает показатели 2016 года.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 6,8 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 3,4 тыс. уголовных дел.

В основном прокурорами выявляются нарушения, связанные с неисполнением чиновниками обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. К ним относятся, в частности: непринятие мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдение требований закона о контроле за расходами.

Множество устанавливаемых прокурорами фактов коррупционных нарушений допускается при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.