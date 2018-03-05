MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Приветствие российским паралимпийцам – участникам XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане

Владимир Путин направил приветствие российским паралимпийцам –

участникам XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане (Республика Корея). В послании главы государства, в частности, говорится:«Прежде

всего, от души поздравляю вас с успехом и заслуженной „путевкой“ на этот масштабный спортивный праздник. Вы достойно прошли испытания и оказались в числе сильнейших паралимпийцев планеты, которые встретятся в корейском

Пхенчхане, чтобы продемонстрировать характер и волю, подтвердить свое

мастерство и добиться победы. Впереди у вас новые рубежи и ответственные

старты, именитые и опытные соперники.Подчеркну,

российская паралимпийская семья твердо хранит приверженность гуманистическим

идеалам и ценностям, честной, конкурентной борьбе и чистому спорту. Мы сделаем

все, чтобы защитить доброе имя наших спортсменов, которые благодаря таланту,

работоспособности и силе духа неизменно показывают выдающиеся результаты,

становятся чемпионами и призерами самых престижных международных соревнований.Убежден,

что и на XII Паралимпийских зимних играх вы с честью справитесь с поставленными

задачами, порадуете болельщиков своими достижениями».

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